Ristrutturazione della clinica Mobile in Kenya, Godas: un presidio prezioso Parte la campagna di riassetto della clinica mobile

Parte da Avellino la seconda ristrutturazione della Clinica Mobile. La struttura sanitaria mobile è stata donata dalla Onlus avellinese Totalife alla Croce Rossa del Kenya nel 2018. Il presidente di Totalife, Roberto Godas, appena tornato dal sopralluogo in Kenya, racconta lo stato attuale della clinica e i lavori di ristrutturazione, attualmente in corso: “Abbiamo visitato la clinica, incontrandoci con Hassan Musa, coordinatore della Croce Rossa dell’area costiera del Kenya. La clinica mobile era impegnata in una campagna di cura, gestita dalla KRC (Croce Rossa del Kenya), nella contea di Lamu, a circa 200 chilometri dalla città di Malindi, dove normalmente è posizionata la clinica mobile. Salendo all’interno della struttura mobile, si nota uno stato evidente di usura di molte parti, usura che testimonia il costante utilizzo, a conferma della bontà della scelta di Totalife a realizzarla”. Dopo aver ricevuto un preventivo di spesa dalla Croce Rossa del Kenya, la Clinica Mobile è attualmente ferma per essere sottoposta a lavori di ristrutturazione. Dal 2018 rappresenta uno strumento particolarmente efficace per fornire cure e assistenza medica nel raggio di ben 400 chilometri. La clinica mobile ha percorso migliaia e migliaia di km e raggiunto migliaia di persone di interi villaggi, impossibilitate a recarsi negli ospedali di Malindi e Kilifi. In soli 4 mesi, nel 2018, sono state visitate e curate ben 20 mila persone nell’area dell’inondazione dei fiumi Sabaki e Tana River, che ha causato circa 500.000 senza tetto, con la clinica mobile unico presidio medico presente in quell’area. “In Kenya è fondamentale portare soccorso e aiuto nelle zone più lontane dai centri abitati – spiega Roberto Godas -. Grazie all’affidabilità e all’appoggio della Croce Rossa del Kenya e alla solidarietà dei nostri soci e di tutti coloro che hanno collaborato alle nostre raccolte fondi, siamo riusciti a dar vita alla clinica mobile. Un motivo di grande orgoglio per Totalife, in quanto la prima realizzata in tutti il Kenya. Ora c’è bisogno di ridarle vita e permettere di continuare questo importante percorso di assistenza sanitaria”. Un impegno, quello dell’Associazione Totalife, che procede nel nome della solidarietà e all’insegna di progetti concreti. Con un piccolo aiuto si può cambiare e migliorare la vita di migliaia di persone. IBAN: IT05 Z053 8515 1010 0000 0662 357 – Codice BIC: BPDMIT3BXXX Dona il tuo 5 X1000 per sostenere i progetti dell’Associazione Onlus“TotaLife”: C.F. 92086070643