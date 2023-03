Avellino, il cane Pippo è salvo: il sindaco : sarà libero ma accudito Gioia in via Mancini dove il cane è presenza fissa: sarà cane di quartiere

"Libero ma accudito. Abbiamo mantenuto l’impegno che avevamo assunto con il cane Pippo e con i tanti cittadini che lo amano. L’amico a 4 zampe degli avellinesi ha ottenuto dal nostro Consiglio comunale lo status di Cane di quartiere, che la legge consente di attribuire agli animali vaganti, non pericolosi e opportunamente microchippati.

E’ il primo caso ad Avellino. Pippo avrà finalmente, e grazie ad una precisa volontà dell’Amministrazione, tutto ciò di cui ha bisogno. Abbiamo affidato alle volontarie dell’associazione Anpana Onlus Avellino, infatti, il compito di somministrargli quotidianamente acqua e cibo, assicurargli un giaciglio e le cure mediche del caso attraverso l’Asl. Pur lasciando il nostro cucciolone libero di scorrazzare per il Corso, per via Mancini e per quel centro città che di fatto rappresenta la sua cuccia a cielo aperto, come da sempre ama fare. Ma con tante cure e tanta attenzione in più. Avellino è Comunità". Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa: ieri l'approvazione della mozione in consiglio.