"Aiutiamo ad aiutare", Fiom Avellino dona abiti e alimenti alla mensa dei poveri Appuntamento mercoledì 5 aprile in vista delle festività pasquali

Di fronte alle criticità che tante persone accanto a noi vivono - la perdita del lavoro, il caro bollette, l'emergenza abitativa, la solitudine degli anziani - non distogliamo lo sguardo, ma tendiamo la mano per sostenere gli ultimi.

Le delegate ed i delegati della Fiom CGIL di Avellino, mercoledì 5 aprile, in prossimità delle festività pasquali, doneranno alla mensa dei poveri abiti ed alimenti alla mensa dei poveri di Avellino.

"Aiutiamo ad aiutare!". Un gesto che racchiude lo spirito altruistico e solidaristico che contraddistingue l'azione quotidiana della nostra Organizzazione, nel proprio piccolo tendiamo una mano per aiutare chi è più in difficoltà. Per questo lo facciamo attraverso la Caritas di Avellino che ogni giorno offre: dalla mensa alla distribuzione viveri e vestiti fino al dormitorio notturno.

Una donazione può fare molto e ha un impatto immediato e concreto, ma soprattutto è il modo attraverso il quale vogliamo fare accendere i riflettori sulle disuguaglianze che genera il sistema economico.

Ecco allora noi proviamo a fare la nostre parte, scegliendo di stare alla parte degli ultimi. Troppo spesso dimenticati.