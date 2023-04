Auto d'epoca in piazza Libertà: c'è anche quella dello scudetto del Napoli Preparativi per la festa tricolore anche ad Avellino

Anche ad Avellino non mancano i preparativi per celebrare il terzo scudetto del Napoli. Approfittando del raduno di auto d'epoca, in piazza Libertà, è apparso un modello d'auto, tappezzato con palloncini azzurri e bandiere del Napoli. Certo non quello che si sta vedendo in queste settimane nel capoluogo partenopeo, dove la città è completamente allestita a festa, in attesa del giorno fatidico, ma anche ad Avellino i supporters azzurri non perdono l'occasione per esternare la loro passione calcistica.