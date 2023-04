Ugl Avellino, al via la fase congressuale: ecco chi sono i segretari eletti Vassiliadis: "Tenere alta l'attenzione sulle esigenze del territorio irpino"

Questa mattina anche la Utl Ugl di via Bellabona ha dato il via alla sua fase congressuale, proprio come le altre sedi presenti su tutto il territorio nazionale. Confermati, in questa prima giornata, alla guida di alcuni comparti i seguenti segretari provinciali: Nunzio Marotta (Partecipate), Angelo D'Onofrio (Costruzioni), Antonio De Nardo (Sicurezza Civile), Michele Picardi ( Agroalimentare), Natale Pagnozza (Scuola).

"A tutti loro - dichiara Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl - auguro un buon lavoro e la necessità di tenere sempre alta l'attenzione sulle esigenze e le problematiche che affliggono i lavoratori dei settori a loro affidati".