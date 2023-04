Avellino, benedizione delle palme all'aperto al Rosario: "Gesù ci ha liberato" Il rito davanti all'ex asilo di via Malta con padre Giovanni Matera che ha benedetto le palme

Benedizione delle palme all'aperto per la comunità religiosa della chiesa del Rosario ad Avellino.

Il parroco, padre Giovanni Matera, ha voluto ripetere il rito che era stato effettuato per la prima volta lo scorso anno nella domenica delle palme che segnava l'uscita dalla fase più critica dell'energenza covid.

Tanti i fedeli che si sono radunati davanti all'ex asilo dove il parroco ha benedetto le palme per poi dare il via alla processione che si è snodata lungo via Malta per raggiungere poi la Chiesa al Corso Vittorio Emanuele.

Nel corso della sua breve omelia padre Giovanni Matera ha sottolineato il significato della domenica delle palme facendo riferimento al "sacrificio di Gesù che ci scioglie dai nodi della nostra vita, dai nostri peccati, dai vincoli e dalle fissazioni e ci libera con il sacrificio della sua vita. Questa processione che ripetiamo come avvenne a Gerusalemme sia il simbolo della nostra liberazione che sarà completata nella notte di Pasqua col passaggio dalla morte alla vita".