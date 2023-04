Autismo, Avellino aspetta il centro di Valle: "Le famiglie sono stanche" L'appello accorato di Gennaro D'Anna, papà di Dora in occasione della giornata mondiale

Giornata mondiale consapevolezza dell'Autismo, Avellino aspetta ancora il centro di rione Valle.

Dopo un ventennio le famiglie dei ragazzi autistici non vedono la luce. In provincia di Avellino si stimano oltre 450 persone affette da autismo, tra bambini, ragazzi e adulti.

Asl e comune capoluogo si sono impegnati con il prefetto Paola Spena ad aprirlo a breve, ma le associazioni denunciano. "siamo all'anno zero".

La struttura di fatto è completata, ma impedimenti relativi alla proprietà del suolo hanno bloccato ancora una volta l’iter per la consegna.

L'appello accorato di Gennaro D'Anna. Tra chi aspetta l'apertura del centro c'è anche la sua Dora, 17 anni. “L'autismo non ha colore politico, sinceramente mi aspettavo che oggi si facesse qualche iniziativa in città per sensibilizzare sull'argomento ma devo dire che purtroppo Avellino è una città fantasma".

Il mio appello è alle istituzioni: si sbrigassero ad aprirlo, è una questione di civiltà e rispetto per tante famiglie come la mia che ormai sono allo stremo, non ce la facciamo più".