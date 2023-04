Atripalda, sanitari 118 aggrediti: servono pene esemplari per i violenti balordi Rosapane e Iannuzzi Nursind: a nulla servono dichiarazioni solidali servono punizioni esemplari

"Siamo costretti a dover commentare l'ennesima aggressione a danno degli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro funzione di tutela della salute nei confronti della collettività, sono stati aggrediti da dei balordi senza alcun motivo. Piena solidarietà al medico e all'autista del Saut 118 di Atripalda, questi gesti di violenza verbale e fisica nei confronti del personale sanitario, oltre a rappresentare dei reati penali, sono un palese atto di inciviltà. Attendiamo a breve la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto bollette con cui verrà prevista la procedibilita' d'ufficio nei confronti di chi commette atti di violenza contro gli operatori sanitari e socio sanitari oltre poi ad aggravare le pene nei confronti degli aggressori. Tolleranza zero, x chi si macchia di questi reati ci vogliono pene esemplari, gli operatori sanitari sono stanchi di subire queste aggressioni, la Campania purtroppo ha il triste primario di avere il maggior numero di episodi. L'ASL di Avellino, oltre alle apprezzabili dichiarazioni di solidarietà espresse dai suoi Dirigenti, si costituisca parte civile nei confronti degli aggressori, non faccia in modo che agli operatori sanitari aggrediti venga lasciata l'incombenza di presentare una querela di parte che nella maggior parte dei casi non viene presentata. Si lanci un segnale chiaro nei confronti dei soggetti che con la loro decadenza sociale aggrediscono chi ha, la funzione di tutelare la salute della collettività. " Così il segretario Territoriale Romina Iannuzzi e il Segretario Aziendale NurSind Rosapane Michele.