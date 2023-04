Avellino, svolta metro leggera: alle 7.30 la prima corsa: "Inizia una nuova era" Svolta trasporti ad Avellino. Il sindaco: salvi fondi e più ecologia

"Alle 7:30 è partita la prima corsa della Metropolitana leggera. Inizia così una nuova era per la mobilità urbana nella città di Avellino", afferma il sindaco di Avellino Gianluca Festa. "Undici chilometri per un percorso circolare che collegherà borgo Ferrovia e Valle passando per il centro storico e le principali arterie del capoluogo. Abbiamo mantenuto l’impegno evitando al Comune di dover restituire più di 20 milioni di fondi europei per la realizzazione di un’opera che è partita circa 20 anni fa e che grazie alla nostra Amministrazione è stata completata ed oggi messa a disposizione della comunità. Continua una vera e propria rivoluzione per il trasporto pubblico, che abbiamo avviato con l’eliminazione delle corse del trasporto extraurbano dal centro città, e che nei prossimi mesi proseguirà con la realizzazione dell’hub di interscambio a Borgo Ferrovia", conclude.