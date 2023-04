"Era ora. Finalmente a bordo". Parte la Metro leggera ad Avellino Utenti divisi tra chi apprezza e chi resta scettico. Qualche rallentamento dove ci sono i cantieri

Eccola la metro leggera in funzione ad Avellino. Oggi, dopo un'attesa lunga un ventennio, è partito il nuovo servizio di trasporto pubblico in città, a basso impatto ambientale.

Quindici fermate, dalla stazione ferroviaria a Valle, per un percorso lungo 11 km. 1,20 il prezzo della singola corsa, maggiorato di 50 centesimi se il ticket lo si acquista a bordo. Utenti, per la verità ancora non tantissimi, divisi tra chi apprezza e chi resta scettico sull'utilità dell'opera. "L'augurio è che si possa decongestionare il traffico e ridurre lo smog". "Negli anni 70 già c'era e poi l'hanno tolta": i commenti più ascoltati in mattinata a bordo.

"Inizia una nuova era per la mobilità urbana nella città di Avellino" - afferma il sindaco di Avellino Gianluca Festa - Abbiamo mantenuto l’impegno evitando al Comune di dover restituire più di 20 milioni di fondi europei per la realizzazione di un’opera che è partita circa 20 anni fa e che grazie alla nostra Amministrazione è stata completata ed oggi messa a disposizione della comunità. Continua una vera e propria rivoluzione per il trasporto pubblico, che abbiamo avviato con l’eliminazione delle corse del trasporto extraurbano dal centro città, e che nei prossimi mesi proseguirà con la realizzazione dell’hub di interscambio a Borgo Ferrovia".

Il nuovo sistema di trasporto urbano collegherà il capoluogo da Ovest a Est. Da via Tedesco, lungo un percorso circolare di 11 chilometri, passerà per via Circumvallazione, piazza Kennedy, via Guarini, piazza Aldo Moro, via Colombo, via Cavour, via Nobile, via Roma, corso Europa, piazza Libertà e via Nappi, prima di fare ritorno alla stazione di Borgo Ferrovia.

Qualche rallentamento si è registrato nei punti della città dove sono presenti i cantieri, in particolare nella zona del castello e in via Francesco Tedesco dove sono saltati anche molti posti auto per il disappunto dei cittadini che chiedono un piano alternativo per i parcheggi in zona.