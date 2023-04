Buoni libro 2023-2024, record di adesioni per il bando di Avellino Le richieste pervenute sono già più di 2.100

Un vero record di adesioni per l’avviso “Buoni libro 2023-2024", pubblicato dal Comune di Avellino. Numeri senza precedenti che premiano il lavoro svolto dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, guidato da Giuseppe Giacobbe.

Così l’amministrazione in una nota social.

A poche ora dalla mezzanotte (termine di scadenza per la partecipazione al bando per l’ottenimento del contributo a titolo di parziale copertura delle spese per i testi delle scuole secondarie di primo e secondo grado sul territorio cittadino), le richieste pervenute sono già più di 2.100.

Gli avellinesi si sono collegati in massa al sito istituzionale dell’ente, dove era possibile accedere alla procedura telematica per ottenere un voucher digitale che può valere fino a 300 euro per ogni studente.

La valanga di prenotazioni effettuate dalle famiglie della città verrà gestita dagli uffici comunali, che erogheranno i buoni entro l’estate, in tempo utile perchè siano spesi prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

I voucher saranno utilizzabili presso tutte le librerie convenzionate con il Comune di Avellino ed inserite nell’apposito Albo.