Metro leggera, le associazioni: "Manca una corretta campagna di comunicazione" Questa mattina la prima corsa

Il movimento "Insieme per Avellino e l'Irpinia" e la Svimar auspicano un corretto ed efficace funzionamento della metropolitana leggera di Avellino, che parte oggi in via sperimentale per 6 mesi dopo oltre 20 anni dal primo progetto.

Questo sistema di trasporto potrebbe portare la cittadinanza nel tempo ad utilizzare maggiormente i mezzi pubblici, abbattendo l'inquinamento e non creando ulteriore traffico specie alle porte della città.

Quello che stiamo notando è una assoluta carenza di una campagna comunicativa puntuale e capillare, inerente i biglietti, gli abbonamenti e le linee previste, senza dare una giusta enfasi all'inizio di questo sistema di trasporti, che ne possa favorire l'utilizzo.