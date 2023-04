Ciampi: "Introvabili biglietti bus urbani e della nuova filovia ad Avellino" Il consigliere 5 Stelle; "La carenza di biglietti causa disagi all'utenza"

Oggi ho inviato una lettera all’Air Campania-Azienda regionale trasporti chiedendo di conoscere i motivi che impediscono una capillare diffusione dei biglietti relativi ai bus urbani e al nuovo servizio filoviario nella città di Avellino. Come segnalatomi da cittadini e attivisti Cinque Stelle, la carenza di biglietti causa numerosi disagi all’utenza. In particolare ad ammalati e anziani oltre che studenti che utilizzano i mezzi per i trasferimenti sia dal campus scolastico di via Tuoro Cappuccini – via Scandone che dall’Ospedale Moscati. In particolare in quella zona corrispondente all’area tra via sacerdote Giovanni Festa a via Annarumma non vi sono rivendite di biglietti né distributori automatici ed è dunque necessario far ricorso al biglietto acquistato a bordo che viene venduto con una maggiorazione di 50 centesimi. Nella mia lettera al manager ho chiesto se tale maggiorazione venga reinvestita in attività aziendali e in che misura.