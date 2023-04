Discariche sulle piazzole di sosta del raccordo Av-Sa, l'Anas interviene Operazione di rimozione dei rifiuti anche in vista delle festività pasquali

L’attività di rimozione dei rifiuti solido-urbani, illegalmente abbandonati da ignoti sulle piazzole di sosta dell’arteria autostradale, era già stata programmata da Anas e verrà eseguita tra le giornate di oggi e domani (5-6 aprile), prima cioè del weekend pasquale". E' quanto annuncia l'Anas dopo le denunce arrivate dai servizi realizzati da Otto Channel tv e da Ottopagine.it.

"L’Azienda, infatti, - risponde in una nota alle nostre denunce - provvede periodicamente alla pulizia delle pertinenze stradali, anche attraverso imprese esterne che svolgono servizi ad hoc ed è impegnata, tra le altre cose, (anche tramite la sorveglianza del proprio personale su strada) nella lotta all’ increscioso fenomeno di abbandono abusivo dei rifiuti, che – ovviamente, oltre a una violazione della legge e ad un grave atto di inciviltà – rappresenta anche un grave problema per il decoro e la salute pubblica, che distrae, altresì, preziose risorse pubbliche, anche in ragione della reiterazione di tali azioni".

"Sul tema,- continua Anas - nell’ottica del mantenimento del decoro lungo le statali e nel contrasto a tale fenomeno, Anas si rende altresì disponibile a fattive collaborazioni con gli Enti Locali, anche in ragione della prevalente natura dei rifiuti (solidi urbani) e della complessità della materia, che coinvolge anche altre Istituzioni nelle azioni di prevenzione e sanzione".