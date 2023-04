Avellino, nuovo raid vandalico in piazza Libertà. Festa: stanero' gli incivili Il sindaco: sono gesti immorali

Avellino, vandali in azione: nuovamente devastati i bagni pubblici di piazza Libertà. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa pubblica le foto della vergogna e mostra quanto avvenuto in centro. "Non mi darò mai pace finché dovrò assistere a queste azioni perpetrate da farabutti ed imbecilli che violentano e devastano i beni della nostra città. Questi sono i bagni di piazza Libertá nuovamente vandalizzati. Considerare il patrimonio comunale ed i luoghi di aggregazione e di socialità, un campo franco dove scaricare le proprie frustrazioni non è assolutamente accettabile. Avellino e gli avellinesi di buona volontà meritano di più di questi costanti e ripetuti atti vandalici che rovinano la nostra città e la espongono alla barbarie. Come uomo e come primo cittadino condanno con fermezza questi comportamenti vergognosi, incivili ed immorali e farò in modo, da qui alla fine della mia prima consiliatura, di stanare i barbari alle porte della nostra città e punirli in maniera esemplare".