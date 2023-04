Devastati i bagni pubblici ad Avellino, lo sdegno e i chiarimenti del M.I.D. Il coordinatore Giovanni Esposito: "Vergognoso"

Vergognoso quanto accaduto a Piazza Libertà ad Avellino e, soprattutto, ancora una volta a far parlare sono i bagni di piazza libertà che in queste ultime ore sono stati soggetti ad atti vandalici da parte di incivili, che purtroppo non hanno rispetto dei beni pubblici e dei luoghi comuni e di pubblica utilità.

Noi del M.I.D. Coordinamento Regione Campania condanniamo fortemente questi comportamenti registrati, che definiamo alquanto vergognosi ed immorali e allo stesso tempo ricordiamo anche, che proprio ben due anni fa sulla questione sicurezza e guardiania di questa infrastruttura di dominio pubblico siamo intervenuti con un ben circostanziato accesso agli atti, acquisito dall’amministrazione in carica a suo tempo tramite protocollo, in cui chiedevamo chiarimenti circa la gestione, guardiania e addirittura pulizia di questi servizi pubblici, un eventuale installazione di impianto di videosorveglianza, tutte domande poste per iscritto e concretamente a cui vergognosamente e cosi come di consueto non sono mai pervenute risposte nel tempo, o che abbiano potuto suscitare eventuali provvedimenti di amministratori pubblici di allora e di adesso in ogni caso, ovviamente silenti e assenti quando diviene necessario il loro intervento, necessari proprio a contrastare e prevenire questi fenomeni, che sicuramente non saranno ultimi.

In conclusione, afferma Giovanni Esposito Coordinatore Regionale Campania M.I.D., cosi come recita un vecchio detto:”Chi di aspettative e speranze vive disperato muore”, e speriamo sempre che quando accadono situazioni del genere, di mezzo non si trovino mai cittadini più vulnerabili della popolazione, soprattutto in spazi come questi privi di tutela della persona, è il caso questo che ci si affidi anche a un eventuale impianto di video- sorveglianza presente in adiacenza di questi luoghi vittima, affinchè si possa risalire agli autori dei vili gesti compiuti, con la speranza che questi ultimi possano essere perseguiti con punizioni o sanzioni esemplari, noi come struttura di tutela ci battiamo e ci continueremo comunque a battere per la tutela ma soprattutto legalità verso i cittadini che ci onoriamo di rappresentare.