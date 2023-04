Centro Autismo, il Comune di Avellino approva l'acquisizione sanante del suolo Era l'ultimo ostacolo all'apertura della struttura

Abbiamo approvato in Giunta la delibera per l’Acquisizione sanante dei terreni sui cui sorge il Centro per l’Autismo di contrada Serroni. Dopo aver ultimato i lavori di realizzazione della struttura, questa Amministrazione ha raggiunto un altro storico traguardo. Quando c’è di mezzo la salute e il futuro dei miei concittadini, non c’è ostacolo economico o amministrativo che tenga. L’avevo detto all’indomani dell’ultima sentenza del Tar sui suoli. Così abbiamo adempiuto all’ultimo impegno assunto con la Città, con i ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico e con le loro famiglie. Anche rimediando ad errori ereditati dal passato. Otterremo la proprietà dell'area ed affideremo la gestione del Centro, affinché si attivi in breve tempo un servizio a cui noi teniamo particolarmente. Su questo saremo particolarmente attenti.