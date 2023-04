Dogana, Festa: "Non possiamo perdere altro terreno, i Pics ce lo impongono" Il sindaco: "Già al lavoro per riaffidare i lavori"

“Sulla Dogana siamo già all'opera per riaffidare i lavori, non possiamo perdere altro tempo”.

Parola del sindaco di Avellino Gianluca Festa, a margine dell'inaugurazione all'ex Eliseo della mostra di Banksy. Il Comune capoluogo, solo qualche giorno fa, ha rescisso il contratto con l'impresa romana Sapit. In due mesi gli operai incaricati del restauro non avevano praticamente messo piede nel cantiere di piazza Amendola.

Dogana: "Recupereremo il tempo perso"

“Abbiamo delle scadenze dettate dai Pics, per cui dobbiamo sbrigarci. La Dogana è sempre stata una priorità per questa amministrazione. Lla documentazione presentata dalla Sapit era molto carente rispetto ad alcuni aspetti che saranno oggetto di valutazione e, magari, anche di un confronto con la stessa impresa. Sicuramente aspetti relativi alla sicurezza e non solo. Siamo sicuri del fatto che da due mesi l'impresa non aveva messo piede nel cantiere e non potevamo accettare che la situazione andasse avanti così".

Centro Autismo: "Offriremo il miglior servizio possibile"

Da un cantiere all'altro. Dopo l'approvazione in giunta della delibera sull'acquisizione sanante del suolo, non ci sono più ostacoli all'apertura del centro autismo di rione Valle. “Vogliamo finalmente offrire il miglior servizio possibile alle famiglie dei bimbi autistici, che aspettano da vent'anni”.

Rifiuti: Ato? Non vedo alternative al privato"

Infine da Festa un passaggio sul riassetto del settore rifiuti. "Noi come capoluogo andiamo avanti spediti con la società mista. L'obiettivo è quello di aggiudicare la gara entro fine aprile così a maggio potremo procedere con la costituzione della società ed effettuare gli adempimenti necessari per partire con il servizio in tempi rapidi. Dall'altra parte invece non vedo buone prospettive per l'ente d'ambito. Sinceramente al momento non vedo alternative al privato”.