Avellino, si è rinnovato il rito della Via Crucis L'emozione del sindaco Festa

"Al fianco della mia gente ho partecipato alla Via Crucis - scrive su facebook il sindaco Gianluca Festa - È stato un momento di grandissima spiritualità e intenso raccoglimento. Un rito che rivive da oltre 2mila anni per ricordarci del Cristo che si è fatto uomo e si è immolato per redimerci da ogni peccato.

Ad ogni stazione ho rivisto la mia città stringersi attorno alla sua Chiesa con grande trasporto e sincera partecipazione come non accadeva da anni. Una città unita in un giorno di dolore che prelude, però, alla speranza. Una città che si sta risollevando dopo anni difficili ed è pronta a risorgere.

Avellino, in questi momenti di spiritualità e aggregazione, riesce ad esprimere tutta la sua forza e il suo senso di comunità".