Pasqua, gli auguri del sindaco: Avellino sia sempre più accogliente e inclusiva Festa: io, sindaco impegnato per la rinascita del capoluogo

"In questo giorno di resurrezione e di celebrazione della speranza, l’augurio che vorrei portare nelle case di tutti gli avellinesi è che questa Pasqua possa rappresentare per ognuno di noi un momento di vera serenità ed autentica rigenerazione", afferma il sindaco di Avellino Gianluca Festa. "A questo appuntamento pasquale, la nostra comunità vi arriva più unita e forte che mai, dopo aver attraversato anni difficili, che ha saputo superare con la sua consueta tenacia e con spirito di sacrificio. Da sindaco, quotidianamente impegnato per la rinascita collettiva della nostra città, rinnovo il mio impegno con gli avellinesi affinché Avellino sia sempre più accogliente ed inclusiva, sempre più aderente alle esigenze e alle aspettative di ogni suo cittadino, sempre più viva e vitale nel rispetto reciproco. Buona pasqua, Avellino", conclude.