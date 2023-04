Pasqua ad Avellino, lungo il Corso anche tanti turisti Il tempo migliora, a Pasquetta boom negli agriturismi

Resta l’incognita meteo per la Pasquetta in Irpinia ma non si rinuncia alla classica gita fuori porta.

Magari qualche nuvola potra frenare la tradizionale scampagnata sul lago Laceno o il picnic nei boschi del Terminio ma comunque si registra il pienone negi agriturismi.

Intanto la giornata di Pasqua è scivolata via con il tempo che è andato gradualmente migliorando favorendo il classico struscio lungo il corso.

E passeggiando abbiamo scoperto che c’erano anche tanti turisti in giro.

Argentini, tedeschi, ma anche fiorentini e romani hanno apprezzato la città e in particolare la cucina irpina e i paesaggi del territorio.

Qualcuno, dal napoletano, ha anticipato la gita fuori porta in Irpinia del Lunedì in Albis. “Domani troppo caos abbiamo preferito farla oggi ed è stata una giornata decisamente positiva".

Nota stonata la mostra di Banjsy all’ex Eliseo che è rimasta chiusa nel pomeriggio per il disappunto di alcuni visitatori che volevano approfittare della presenza in città per l’evento culturale.