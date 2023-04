Pasquetta in Irpinia, è boom in agriturismi e aree picnic Tanti vacanzieri dal Napoletano e dal Salernitano per una giornata di relax all'aria aperta

Nonostante il tempo incerto, nuvole e vento, non si rinuncia alla classica gita fuori porta in Irpina nel giorno di Pasquetta.

Lago Laceno, Monte Terminio e boschi del Partenio le località preferite dai vacanzieri, arrivati soprattutto dal Napoletano e dal Salernitano, che come ogni anno hanno scelto la provincia di Avellino per il Lunedì in Albis.

Code e rallentamenti al casello di Avellino Est e anche lungo l’Ofantina ma soprattutto allo svincolo del Raccordo autostradale Avellino-Salerno, uscita Serino. Ci sono gli agenti della Polstrada a garantire il deflusso delle vetture nei punti più critici.

Agriturismi e seconde case per trascorrere una giornata all'aria aperta in compagnia di amici e parenti.

Non si possono lamentare neanche le aree attrezzate per i picnic. Tante comitive provenienti da tutta la regione hanno preso d'assalto i monti del Serinese per una braciata, tirare quattro calci a un pallone o far divertire i propri piccoli con le giostrine.

Insomma l'Irpinia si conferma meta privilegiata per la scampagnata di Pasquetta, un appuntamento ormai tradizionale a cui proprio nessuno vuol rinunciare.