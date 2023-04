Il maltempo non ferma la Pasquetta, nessuna criticità per il traffico La Polstrada: "Afflussi significativi, ma la viabilità ha retto"

Il meteo non è stato particolarmente favorevole eppure è stata una giornata di afflussi significativi in Irpinia per la tradizionale gita fuori porta di Pasquetta.

Presidiati sin dalle prime ore del mattino dalla Polstrada i caselli autostradali di Avellino Est e Ovest, gli svincoli del raccordo con Salerno e l'Ofantina.

Numerose pattuglie impiegate tra autostrada e viabilità ordinaria agli ordini del comandante Alfredo Petriccione, non si sono segnalate particolari criticità legate al traffico, regolato con ordine. Il piano viabilità ha retto.

Lago Laceno, Monte Terminio e boschi del Partenio le località preferite dai vacanzieri, soprattutto dal Napoletano e dal Salernitano per raggiungere agriturismi, seconde case e aree attrezzate per i picnic.

Tante comitive provenienti da tutta la regione hanno preso d'assalto i monti del Serinese per una grigliata, per tirare quattro calci a un pallone o far divertire i propri piccoli con le giostrine.

Insomma il freddo e le nuvole hanno certamente influito sugli spostamenti, facendo desistere qualche indeciso, ma in tanti non si sono lasciati scoraggiare per trascorrere una giornata di relax all'aria aperta.