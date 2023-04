Fenestrelle, il video dell'ennesimo scempio: "Caro sindaco, intervenite!" Immondizia di ogni tipo abbandonata sulle sponde del torrente che attraversa Avellino: uno scandalo

Parco Fenestrelle? Un miraggio o un sogno. Non se ne parla più.

Qualche giorno fa un attivista di Legambiente ha denunciato il taglio indiscriminato di alberi sulla sponda del torrente che attraversa la città e che potrebbe diventare un'oasi naturalistica di grande pregio.

Ma non c'è solo il disboscamento selvaggio a deturpare questa zona della città che tanto periferica non è. Ecco le immagini dell'ennesimo scempio. Grazie alla segnalazione di una nostra attenta lettrice scopriamo ancora una volta una discarica a cielo aperto tra le acque, piuttosto limpide per la verità, del Fenestrelle.

I furbetti dell'immondizia buttano di tutto sulle sponde del torrente sapendo di poterla fare franca. Non ci sono controlli né telecamere. E via, i barbari danno sfogo alle loro frustrazioni, abbandonando rifiuti di ogni genere. Caro sindaco, anche di questo si dovrebbe occupare un'amministrazione attenta alla cura del territorio, soprattutto se parliamo di un'area a cui gli avellinesi sono particolarmente affezionati. Naturalmente, aspettando il parco....