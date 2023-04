Santa Paolina, al via il progetto per un centro anziani nell'ex palazzo Alosa L'annuncio dell'amministrazione comunale

"La nostra Amministrazione comunale il 29 novembre scorso ha approvato un progetto di fattibilità per la realizzazione di un centro socio assistenziale da destinare agli anziani della nostra comunità. Sarà ubicato dove è presente l'ex palazzo Alosa (ex Case popolari), realizzando contestualmente anche il recupero di quell'area". E' quanto comunica l'Amministrazione comunale di Santa Paolina.

"Per quanto ci riguarda, abbiamo approvato tutti i provvedimenti necessari per poter partecipare al relativo bando di fondi PNRR, che aspettiamo sia formalmente aperto dal Governo centrale. Insomma, noi siamo pronti ormai da diverse settimane: tutto ciò che dovevamo e potevamo fare lo abbiamo fatto. Ovviamente non tutto dipende da noi e dai comuni, a differenza di quanto immagina chi pensa, un po' ingenuamente, che si amministra agitando la bacchetta magica.

Quella che realizzeremo sarà una struttura innovativa, capace di rendere un servizio prezioso per i nostri anziani e per chiunque avrà esigenze di assistenza. Sarà un luogo dove chiunque avanti con l'età potrà essere assistito con la stessa cura che le nostre famiglie riservano ancora per i nostri cari anziani."