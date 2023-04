Rifiuti nel Fenestrelle, Legambiente: "Chi vede denunciasse i furbetti" Nel torrente che attraversa Avellino si sversa ormai qualsiasi cosa

Il parco fluviale del Fenestrelle, con tanto di pista ciclabile da Monteforte ad Atripalda, passando per Mercogliano e Avellino, resta un miraggio. Di fatto non se ne parla più il progetto resta incagliato da mesi in Regione Campania.

Intanto però i furbetti del sacchetto colpiscono anche qui sulle sponde del torrente sapendo di poterla fare franca. Non ci sono controlli né telecamere e allora si sversano qui rifiuti di ogni sorta, troviamo anche un grosso pneumatico.

Questa potrebbe diventare davvero un oasi di grande pregio naturalistico e invece è in balia degli incivili completamente abbandonata al degrado, senza tralasciare in diversi punti il taglio indiscriminato di alberi.

Legambiente si appella alla sensibilità dei cittadini chiedendo anche di denunciare chi sversa indiscriminatamente e al tempo stesso l'augurio è che si muova qualcosa in Regione per sbloccare il grande progetto intercomunale del parco fluviale.

Intanto però l'appello è rivolto anche al sindaco Festa perchè va senza dire che anche di questo si dovrebbe occupare un'amministrazione attenta alla cura del territorio, soprattutto se parliamo di un'area a cui gli avellinesi sono particolarmente affezionati e dal grande potenziale.