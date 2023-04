Pasquetta: "Irpinia presa d'assalto per i picnic ma il turismo dov'è?" "Insieme per Avellino e l'Irpinia denuncia la chiusura dell'info point al Goleto

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” traccia un bilancio di questa 2 giorni festiva, specie a Pasquetta. Oramai l’Irpinia è sì presa d’assalto da molti corregionali, ma quasi esclusivamente per pranzare presso ristoranti ed agriturismi vari.

Ed il turismo dov’è? Erano aperti i musei e i siti culturali maggiormente conosciuti? Risulterebbe tra l’altro che almeno un infopoint di Sistema Irpinia, come da foto, sia stato chiuso nella giornata di ieri, e non in un luogo qualsiasi, ma all’abbazia del Goleto a S. Angelo dei Lombardi.

Arriviamo al dunque: si continueranno a fare chiacchiere? Quando sarà il momento dei fatti, delle cose concrete, dei posti letto occupati, dell’indotto che funziona? Il turismo può ancora basarsi su promesse? Chi le mantiene? Presenze come alla BMT a cosa sono servite?

Siamo del parere che occorrano azioni quotidiane, organizzazione, servizi, informazione.