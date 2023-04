Quindici, salvarono una coppia di anziani: premiati i 4 poliziotti Oggi in occasione delle celebrazioni del 171° Anniversario della Polizia di Stato

Salvarono una coppia di anziani dall'incendio che si era sviluppato nella loro abitazione, arriva il riconoscimento per quattro poliziotti in servizio presso il commissariato di Lauro, consegnato nella mattinata di oggi in occasione delle celebrazioni del 171° Anniversario della Polizia di Stato presso il Conservatorio di Avellino. Encomio firmato dal Capo delle Polizia ai quattro operatori del commissariato di Lauro che eseguirono l'intervento di salvataggio. In particolare al vicesovrintendente Antonio Tulino, al vice ispettore Stefano Vetrano, all'assistente capo coordinatore Antonio Amoroso e all'assistente capo Sabato Carbone.

Nella motivazione si legge: "espletavano un delicato e provvidenziale intervento di soccorso pubblico in occasione di un incendio sviluppatosi in un'abitazione, traendo in salvo una coppia di anziani coniugi". L'intervento per cui gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro sono stati premiati si riferisce ad un incendio di abitazione avvenuto il 28 aprile del 2018 in via Forno a Quindici. In quella occasione i due anziani furono messi in salvo dal personale della Polizia di Stato premiato questa mattina.