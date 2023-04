Vassiliadis: Celebriamo la storia del coraggio e del profondo amore per il Paese Festa della Polizia ad Avellino

"Agli uomini e alle donne della Polizia di Stato va tutta la nostra riconoscenza. Sono un punto di riferimento concreto per il Paese e, soprattutto, per le persone bisognose d'aiuto. La loro storia è il nostro punto di forza e noi, non possiamo che celebrare con orgoglio, questa giornata dedicata al loro impegno".

Cosi Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino in merito al 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato celebrato, questa mattina, presso l'auditorium del Conservatorio di Avellino.

"Vite, quelle che scelgono il corpo di Polizia, dedite ad un lavoro che - conclude il sindacalista - è un vero atto d'amore per il territorio e per la sua sicurezza ma, anche una vera e propria missione caratterizzata da sacrifici e coraggio".