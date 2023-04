Avellino, raid vandalici nei bagni di piazza Libertà: arrivano più telecamere Videosorveglianza potenziata contro i vandali

Avellino, telecamere in piazza Libertà per stanare i vandali. Dopo l'ennesimo atto vandalico - avvenuto il 5 aprile scorso – avvenuto nei danni dei bagni pubblici, l'amministrazione del Comune di Avellino ha deciso di potenziare il sistema di videosorveglianza di Piazza Libertà per tutelare la cosa pubblica e porre un freno all'inciviltà. La videosorveglianza si concentra sulle aree del centro. Una scelta chiara quella del Comune per avvisare gli incivili. "Fermeremo gli imbecilli - aveva detto il sindaco Festa". Dopo pochi giorni la risposta operativa che fornirà aggiornamenti costanti sulla piazza, i suoi bagni pubblici.

L'amministrazione ha acquistato sei telecamere di sicurezza ed ha dato apposito mandato all’impresa competente di puntare l’obiettivo delle telecamere dritto sul celebre cubo della principale agorà cittadina, sldove sono ubicati i bagni pubblici e sistematicamente vandalizzato dagli incivili. Un atto necessario visto che le telecamere presenti sulla piazza non inquadravano specificamente il locale adibito ai servizi igienici.