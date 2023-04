Violenza giovanile, Festa: "Più telecamere. Per divertirsi non serve eccedere" Il sindaco annuncia una campagna di sensibilizzazione con un testimonial di fama nazionale

Campanelli d’allarme da non sottovalutare. Cosi il sindaco Festa a proposito dell’ultimo episodio di violenza giovanile consumatosi ad Avellino nel weekend di Pasqua quando un 28enne è stato pestato nella zona di viale Italia.

"Sono molto concentrato ad evitare che ci sia una recrudescenza della violenza in città tra i più giovani. Non dobbiamo allarmarci oltre il dovuto. Per ora, le azioni di contrasto delle forze dell'ordine danno i loro frutti. Sono accaduti degli episodi ma non esiste una condizione di gravità"

"Noi come Comune - ha aggiunto - stiamo immaginando l'implementazione della videosorveglianza e azioni di sensibilizzazione e formazione nelle scuole perché è lì che dobbiamo prevenire questi accadimenti. Dobbiamo informare i ragazzi affinché non si ripetano più atti di violenza".

"A breve - ha anticipato il sindaco - proporremo anche una campagna contro l'abuso di alcol e droghe con la partecipazione di un testimonial di fama nazionale che trasmetta il messaggio che per divertirsi, per gioire della vita non occorre eccedere".