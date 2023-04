Nevica in Irpinia: temperature sotto zero e fiocchi bianchi a Montevergine Freddo polare e neve sui rilievi montuosi campani

Oltre ogni previsione stagionale, continua a nevicare sulle vette della Campania. Termometri sotto zero sul Vesuvio, sul Cervati, Sul Partenio e sul Laceno.

"All’Osservatorio continua a nevicare con moderata intensità. L’accumulo al suolo è di 1.3 cm.", comunicano dall'Osservatorio di Montevergine. Stesso scenario anche sul Vesuvio. Vesuvio innevato e temperature in calo. È l'effetto di una nuova perturbazione che in queste ore sta interessando le zone del Napoletano e che ha portato anche ad una grandinata che ha interessato le città alle pendici del vulcano.

Dal meteo .it le previsioni parlano di temperature rigide e generale instabilità:

Al mattino abbastanza soleggiato su settore adriatico e ionico, nubi irregolari altrove con locali piogge o brevi rovesci possibili su Campania e nordovest della Calabria. Temperature minime per lo piu' in leggero calo. Nel pomeriggio nubi irregolari e variabili con le schiarite piu' ampie sulla Calabria ionica. Altrove locale instabilita' con qualche rovescio su Salernitano, Cosentino, Appennino, Gargano e Barese. In serata nubi in attenuazione e tempo asciutto. Temperature massime in sensibile calo, non oltre i 17-19 gradi. Ventoso per venti occidentali. Molto mosso o agitato il Tirreno, mossi sotto costa gli altri mari, fino a molto mossi al largo.