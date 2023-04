Avellino: Big Mama torna al liceo Mancini in assemblea con gli studenti La rapper ha parlato di body positive e bullismo con gli alunni del Liceo Scientifico

Marianna Mammone, in arte Big Mama, torna nella sua scuola, il liceo Scientifico Mancini di Avellino. L'artista, reduce dal successo sanremese, per l'esibizione con la cantante Elodie, ha incontrato gli alunni del Mancini di via De Conciliis per parlare di body positive. La giovane rapper ha partecipato all'assemblea degli studenti, dove ha risposto a tutte le domande e dove ha riportato la sua esperienza personale e professionale.

Marianna Mammone, è nata ad Avellino il 10 marzo del 2000, e qui ha vissuto fino ai 18 anni: dopo la maturità scientifica, si è infatti trasferita a Milano, dove ha intrapreso anche la sua carriera musicale. Rapper, simbolo del body positive e icona LGBTQ+, è già nota ai più per la sua musica e per le sue battaglie sociali contro il bullismo, di cui fu vittima in giovane età.

Un saluto poi alla dirigente scolastica Annapaola Gianfelice prima di tornare nella sua Serino.