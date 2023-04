Vertenza IIA, l'ira della Fiom Cgil: folle esternalizzare parte della produzione Dura nota dei rappresentanti sindacali rispetto al futuro dell'azienda di Flumeri (Avellino)

"Nella giornata di ieri siamo venuti a conoscenza che nello stabilimento di Industria Italiana Autobus di Flumeri, in provincia di Avellino, a breve una parte della produzione verra' esternalizzata ad una azienda con lavoratori non assunti da IIA che presterebbero l'attivita' all'interno della linea di produzione".

Lo affermano Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom-Cgil nazionale e Giuseppe Morsa, segretario generale Fiom-Cgil di Avellino.

"L'amministratore delegato dimostra di ora in ora - proseguono i sindacalisti - che non e' in grado di gestire un'azienda a partecipazione pubblica che ha le sue complessita' ma che ha un mercato in forte espansione. IIA continua a partecipare e vincere le gare per fornire autobus, anche elettrici, le lavoratrici e i lavoratori sono gia' stati formati e a breve partira' un ulteriore percorso attraverso il fondo nuove competenze"