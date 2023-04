Detenuti impegnati per i lavori di pubblica utilità in città il progetto di Caritas, carcere di Bellizzi e ufficio esecuzione pena

D’intesa con la Caritas, la Casa circondariale di Bellizzi e l’Ufficio per l’esecuzione della pena esterna, il Comune di Avellino si impegna per impiegare i detenuti che ne abbiano i requisiti, nella realizzazione di lavori di pubblica utilità per la città.

Il progetto, che avrà una durata di due anni, consentirà a loro di lavorare per la collettività ed alla città di beneficiare a costo zero di interventi che miglioreranno il decoro urbano.

I detenuti saranno impegnati all’interno di un progetto dal grande valore sociale, e che segna ancora una volta l’impegno di questa Amministrazione sul duplice fronte dell’inclusione e della cura del quotidiano. Nessuno deve restare ai margini.