Mercato dell'auto in provincia di Avellino: +10 per cento nei primi 3 mesi 2023 Tra le curiosità: sono 4 le nuove Porsche e 2 le Maserati immatricolate in Irpinia nei primi mesi

Si chiude con un + 9,88% il primo trimestre del 2023 per il mercato auto in Irpinia.

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono state infatti immatricolate 111 vetture in più passando da 1.123 a 1.234 unità ed avvicinando così le dinamiche di mercato pre-Covid.

Un trend sicuramente di crescita, pur se non ancora tale da raggiungere i valori dei primi tre mesi del 2019 dove in provincia di Avellino furono immatricolate 1.532 nuove automobili. Va ancora meglio il dato globale nazionale dove lo stesso periodo segna un + 26,2% con 427.019 immatricolazioni rispetto alle 338.316 del gennaio-marzo 2022 e che, esattamente come in Irpinia, esprime però un - 20% rispetto al primo trimestre 2019.

Le rilevazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

La crescita che emerge dallo studio condotto dall’Osservatorio Economico di AutomobilismoIrpino.it, attraverso l’analisi delle rilevazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti appena pubblicate, si riflette anche in rapporto al mercato regionale dove la provincia di Avellino passa dal 7% netto registrato a gennaio a quasi l’8% del mese di marzo.

In base alla popolazione residente, l’Irpinia si conferma invece al terzo posto in regione per numero di immatricolazioni su 10mila abitanti raggiungendo quota 11,2 vetture. Nella classifica dei brand il primato è sempre per Fiat che nel trimestre guadagna il 18,1% di quota di mercato della provincia sempre seguita da Dacia anche se più staccata al 10,4%.

Tra le curiosità, sono 4 le nuove Porsche e 2 le Maserati immatricolate nel primo trimestre in provincia di Avellino dimostrando ancora una volta la passione e la cultura motoristica anche da parte della clientela dei marchi premium. Su quali siano le dinamiche in atto nel mercato auto, che anche in Irpinia considera ormai sempre più frequentemente le BEV (Battery Electric Vehicle, le vetture alimentate esclusivamente da un motore elettrico a batteria senza l'utilizzo di combustibili fossili), rileva invece l’immatricolazione di ben 18 Tesla nello stesso periodo. Tutti i dati da oggi on line sul sito AutomobilismoIrpino.it.