Sos Legambiente: "Salviamo i 38 pini dell'Istituto De Sanctis as Avellino" Flash mob davanti l'edificio di Viale Italia

Dopo un anno dalla prima sollecitazione gli attivisti di Legambiente Avellino sono tornati in mattinata davanti la facoltà di agraria della Federico II a Viale Italia per lanciare un sos. 38 alberi, pini storici sono a rischio taglio perché malati di cocciniglia e bisogna subito iniziare le cure. "Lo stiamo chiedendo alla Provincia e a tutti gli altri enti preposti. Abbiamo incontrato più volte i dirigenti di Palazzo Caracciolo ma l'azione delle istituzioni è bloccata da mesi per la mancanza di autorizzazioni - dichiara il vicepresidente di Legambiente Antonio Dello Iaco - serve mettere in campo le azioni che hamnno già prodotto frutti per gli alberi di piazza Kennedy. Bisogna far presto, in questi casi la prevenzione è fondamentale per non dover procedere con dolorosi abbattimenti, quando ormai è troppo tardi”.