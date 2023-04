Avellino, l'annuncio di Festa: "A settembre riapre l'asilo comunale" Sarà dedicato all’accoglienza dei bimbi fino a 3 anni

"Ad Avellino torna il nido comunale", ad annunciarlo il sindaco Gianluca Festa. "Dopo la necessità di esternalizzare il servizio, definita dal commissario prefettizio Giuseppe Priolo nel 2019, e dopo gli interventi di riqualificazione e di rifunzionalizzazione degli ambienti e della struttura effettuati nel corso della mia consiliatura, a settembre riapriremo l’asilo di via Morelli e Silvati intitolato alla memoria di Carmina Cianciaruso D’Adamo. Sarà dedicato all’accoglienza dei nostri piccoli dai 3 mesi ai 3 anni di età. Una tessera imprescindibile di quel mosaico di servizi a supporto delle famiglie della nostra comunità nella conciliazione tra impegni familiari e lavorativi e che, in un sistema ancora antropocentrico come il nostro, può rappresentare un sostegno concreto all’occupazione femminile. Il primo piolo dell’offerta pedagogica e didattica per i nostri figli. Una delle primissime occasioni di socialità al di fuori del nucleo famigliare. Una opportunità di crescita attraverso il gioco, a contatto con coetanei ed educatori".