"Siate sempre ricchi di umanità con i malati",giurano i nuovi medici di Avellino Oggi la cerimonia

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Avellino, ecco i nuovi camici bianchi irpini. Stamattina, presso il Viva Hotel di Avellino, la consegna delle medaglie per i 50 anni dalla laurea a 13 professionisti e il giuramento di Ippocrate per 26 giovani medici. Hanno giurato i nuovi medici e odontoiatri irpini, festa anche per chi ha raggiunto i 50 anni dalla laurea.

Il Salone della struttura del centro città ha ospitato la cerimonia del giuramento professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri neo iscritti all’Ordine provinciale. A presiedere all'evento il presidente Francesco Sellitto, che nella sua relazione morale ha ricordato ai nuovi medici il valore e dovere della professione. "Spero che tutti questi medici rimangano sul territorio” ha detto il presidente Sellitto. Poi rivolgendosi ai giovani che hanno prestato giuramento: “Iscrivendovi all’ordine avete il diritto di curare, entrerete nell’intimità delle persone, fatelo con gentilezza, ascoltate sempre i vostri pazienti. Vi auguro un futuro ricco di soddisfazioni, ma ricco anche di studio: bisogna essere studenti a vita essere sempre aggiornati e desiderosi di impegnarsi. Il vostro lavoro è senso autentico del dovere, una missione”. Per l'evento c'è stata anche la premiazione per il traguardo dei 50 anni di laurea dei medici irpini.

ELENCO MEDICI 50 ANNI DI LAUREA

1. Areopagita De Ciuceis Antonio

2. Di Iorio Carlo

3. Festa Renato

4. Grillo Raffaele

5. Maietta Aniello

6. Natale Alfonso

7. Pacifico Carmine

8. Pappalardo Emilio

9. Paragallo Bruno

10. Sangiuolo Raffaele

11. Stanco Giovanni

12. Testa Gianfranco

13. Vecchione Sergio

ELENCO ODONTOIATRI GIURAMENTO

1. Brogna Maddalena

2. Casarella Francesco Saverio

3. Dente Francesco

4. Raffa Asia

ELENCO MEDICI GIURAMENTO

Barone Carolina

Battista Emilio

Battista Gina

Covino Aida

D'Addieco Paola

De Angelis Carmine

Del Gaudio Dario

Della Rocca Federico

D'Onofrio Manuel

Galgano Giovanna

Gambale Elvira Francesca

Lanzetta Marco

Mauriello Raffaele

Merola Elisabeth

Moriano Marika

Simeone Alessandra Lucia

Siniscalchi Andrea

Stiscia Mitia

Strazza Claudia

Trotta Alessia

Vecchione Nicoletta

Volpe Antonio