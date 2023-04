Avvocatura irpina in lutto: è morto Stefano Rosa, aveva 58 anni Il cordoglio del presidente Benigni : siamo addolorati e vicini alla famiglia

Dolore e cordoglio ad Avellino per la morte dell'avvocato Stefano Rosa. Colto e appassionato giurista, socievole e attivo nella politica forense, amato e benvoluto da tutti, l'avvocato Rosa è morto a soli 58 anni, dopo aver lottato a lungo. I funerali si terranno domani alle 16 nella chiesa del Rosario di Avellino.

I messaggi dell'ordine degli Avvocati pubblicati su facebook hanno raccolto numerosi ricordi di tantissimi amici e colleghi.

“Con commozione e grande affetto, gli Avvocati del Movimento Forense Avellino si uniscono al dolore dei familiari dell’Amico e Collega Stefano Rosa, che oggi ci ha lasciati, ricordandone l’apprezzato spessore professionale, la vivace intelligenza e la brillante oratoria”.

"Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino partecipa la scomparsa dell'Avvocato e già Consigliere Stefano Rosa, riferimento umano e professionale, associandosi al dolore della sorella e Collega Alessandra Rosa e di tutti i familiari.", dichiara il presidente Fabio Benigni.

Cinquantotto anni, civilista, uno degli eredi dello studio legale guidato da suo padre Vincenzo, lascia due figli e un grande vuoto nel dibattito forense. Rosa e’ stato circa trenta anni fa tra i protagonisti in Irpinia dell’Aiga (Associazione dei Giovani Avvocati) senza fare mai mancare il suo contributo nel dibattito forense.

La musica, la chitarra le sue grandi passioni. Ha sempre suonato con amici sodali. Fondò Alga, una storica formazione musicale di professionisti appassionati e talentuosi con cui si incontrava per fare musica. Lo ha fatto fino a quando ha potuto sorridendo e divertendosi, coltivando quel modo speciale e genuino di fare musica, che riunisce e diverte. Alga è diventato così un prezioso laboratorio di note e serate speciali, a cui in tanti ripensano in questo giorno di dolore e cordoglio.