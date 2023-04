Avellino, primavera gelida: Festa proroga l'ordinanza riscaldamenti Il sindaco domattina firma l'ordinanza

Primavera polare e temperature in picchiata: il sindaco di Avellino proroga l'ordinanza per gli impianti di riscaldamento, numero 158 del 2023 . Domani ad Avellino Gianluca Festa firmerà l'ordinanza per garantire il funzionamento dei termosifoni e impianti di riscaldamento anche nelle scuole. Un provvedimento necessario vista la scadenza, del provvedimento in vigore, prevista per il 15 aprile. Il meteo, decisamente poco clemente, ha imposto il rinnovo del dispositivo amministrativo così da riscaldare anche aule e ambienti in cui studenti e alunni fanno lezione e attività.