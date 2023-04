Prevenzione, il 22 aprile visite senologiche gratuite Onda promuove la settimana della salute della donna

Nell’ambito della settimana dedicata alla Salute della Donna, promossa da ONDA, la Diagnostica Medica di Mercogliano, Avellino, offrirà il 22 aprile, dalle ore 9.00 alle 13.00, visite senologiche ed ecografia mammaria gratuite. È possibile prenotare e richiedere informazioni telefonando al numero 0825.686686

L'importanza della prevenzione per il tumore al seno

l tumore del seno colpisce una donna su otto. In molti casi, però, si può prevenire o comunque diagnosticare in fasi molto precoci. Di seguito alcune informazioni sulla prevenzione e i test per la diagnosi precoce.

Secondo le stime AIRTUM-AIOM-Fondazione AIOM ogni anno in Italia vengono diagnosticati 55.500 nuovi casi (55.000 donne e 500 uomini) di tumore del seno. Con questi numeri, la neoplasia si presenta come la più frequente nel genere femminile in tutte le fasce di età. Grazie, però, ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, nonostante il continuo aumento dell'incidenza (+0,9 per cento ogni anno), di tumore del seno oggi si muore meno che in passato, tanto che la mortalità ha fatto segnare un calo del 6 per cento nel 2020 rispetto al 2015. Circa 9 donne su 10 (87 per cento) sono vive dopo 5 anni dalla diagnosi di tumore mammario e 8 su 10 (80 per cento) lo sono a 10 anni dalla diagnosi.

La prevenzione del tumore del seno deve cominciare a partire dai 20 anni di età con controlli annuali del seno eseguiti da uno specialista senologo, affiancati alla mammografia biennale dopo i 50 anni o all'ecografia, ma solo in caso di necessità, in donne giovani.