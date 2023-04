Olimpiadi di Civiltà greca e latina: Liceo Colletta primo alle gare regionali Impresa straordinaria dell'alunna Giovanna D'Onofrio della classe VC del liceo di Avellino

L'alunna Giovanna D'Onofrio della classe VC del Liceo Classico Pietro Colletta di Avellino, guidato dalla preside prof. ssa Annamaria Labruna, si è classificata prima alla gara regionale delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche, per la sezione Civiltà greco-latina elaborando un eccellente testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà greco-latina avente come tema Il lavoro. Mestieri e professioni.

La studentessa, allieva della prof.ssa Luisa Petruzziello, già lo scorso anno scolastico si era qualificata per la finale nazionale dei Campionati di civiltà greca e dunque ancora una volta il 4 maggio rappresenterà la Campania e l'Irpinia in questa prestigiosissima competizione.

A rendere ancora più straordinaria l'impresa della bravissima D'Onofrio c'è il fatto che la stessa allieva qualche settimana fa, con grande soddisfazione delle sue docenti Manzo e De Angelis, è risultata prima classificata anche nella gara regionale dei Campionati di Filosofia in lingua inglese.