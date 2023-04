Avellino, bonus affitto: ecco chi può partecipare Il settore Politiche abitative rende noto che è stato pubblicato il bando della Regione Campania

Il settore Politiche abitative del Comune di Avellino rende noto che è stato emanato il bando regionale per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022. Sarà possibile partecipare presentando domanda di contributo dal 5 aprile alle 10 fino al 10 maggio, alle 14, sull’apposita piattaforma regionale https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/fitti-2022-pubblicato-il-bando-domande-entro-il-10-maggio-2023.

Potranno partecipare i cittadini di Avellino con un Isee ordinario o corrente il cui importo non superi, per la fascia “A” 13.659,88 euro, e, per la fascia “B” 22.500 euro.

Per ottenere il beneficio bisognerà risultare titolari, nel 2022, di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, che corrisponda alla residenza anagrafica, regolarmente registrato.

Il contributo non potrà essere cumulato con la quota destinata all'affitto del Reddito di cittadinanza. Tutte le info e i dettagli sulla procedura sono presenti sul portale regionale.