Panorama: ecco il nuovo disco di Alessandro Fontana Undici tracce dedicate ad ogni attimo (non più) sprecato della nostra vita in uscita il 14 giugno

di Carmen Melillo*

“Devo andare a guardare le stelle” scrisse Italo Calvino in uno dei suoi più celebri romanzi, sottolineando con quel verbo, devo, la volontà assoluta del personaggio, l’imporre a sé stesso di non sprecare più tempo, per poter godere di ciò che il panorama gli offriva in quella notte. Ed è forse questo stesso dovere, il motto post-pandemico del “non voglio più sprecare un solo attimo”, il carpe diem degli ultimi tempi che ha ispirato Alessandro Fontana, dj e producer ventisettenne avellinese, a comporre il suo primo disco: Panorama.

Iniziato nel 2020, il progetto era solo un nodo di emozioni difficili da districare, tanto da fargli perdere totalmente le speranze l’anno dopo. Inutile ripetere il topic del ragazzo dalla piccola città che non offre nulla di buono, sappiamo ormai fin troppo bene che i fiori più affascinanti sono quelli che nascono nelle intemperie, e che Avellino è chiaramente condannata all’eterna pioggia ma nell’ultimo periodo, nonostante tutto, sta sorprendentemente regalando alle grandi metropoli alcune personalità artistiche non di poco conto.

Dopo aver cliccato su “cestina”, nel 2022 Alessandro – uno di quei rari fiori citati prima – migra a Milano: facce nuove, posti da scoprire, le radio, possibilità sconfinate. Tutto questo gli trasmette stimoli importanti che gli permetteranno di portare a termine il suo progetto.

Le undici tracce che compongono il disco ci permettono di compiere questo viaggio, verso mete e possibilità, e al contempo di compierne uno introspettivo: quello capace di farci aprire gli occhi al mondo attorno a noi per scoprire cosa si cela dietro la banalità di un tramonto, oltre ciò che solitamente non ci fermiamo a guardare. E dove gli occhi non arrivano, è lì che la musica sa descrivere: come l’incapacità di rendere giustizia al panorama con una fotografia. Alessandro ci è riuscito incastrando melodie elettroniche, alcune cupe e notturne, altre luminose e veloci, che accompagneranno di sicuro i più incredibili viaggi in auto a tarda notte, o in treno all’alba.

Oggi Alessandro puo’ vantare di aver suonato accanto artisti di calibro mondiale – Martin Garrix, Axwell & Ingrosso – e di aver prodotto numerose tracce per importanti etichette, tra cui Sony e Protocol Recordings. In uscita il 14 giugno, Panorama sarà solo l’inizio del viaggio per il producer avellinese; e se è vero che l’attesa aumenta il desiderio, non ci resta che attendere, allora. Per i più curiosi, intanto, vi proponiamo l’ascolto del djset per Radio Raheem recentemente pubblicato sul canale Youtube di Fontana. Alessandro Fontana LIVE @ RadioRaheem

*Communication Consultant Staff Fontana