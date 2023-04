Avellino, il sindaco Festa: no allo spostamento del Dipartimento Asl Il post sulla pagina facebook del sindaco di Avellino Gianluca Festa

"No allo spostamento del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl da Avellino. Stiamo parlando di un presidio fondamentale per la tutela dai rischi infortunistici e sanitari negli ambienti di lavoro, per la sanità pubblica veterinaria, per la tutela igienico-sanitaria degli alimenti e finanche per la prevenzione in ambito nutrizionale.

Questa delocalizzazione, figlia di un non meglio definito riassetto delle funzioni sanitarie sul territorio, mi trova assolutamente contrario, perché depotenzia i servizi offerti dal capoluogo ai tanti cittadini che finora hanno visto in Avellino un punto di riferimento per l’intera provincia.

Faccio anche presente che alcuna comunicazione al riguardo è pervenuta all’Ente di piazza del Popolo, tantomeno una richiesta di locali idonei ad ospitare i dipartimenti e gli uffici di direzione di Avellino.

Ci opporremo a questa eventuale ed inopportuna decisione in tutte le sedi".