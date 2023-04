Guide turistiche, pubblicato il bando del comune di Avellino per la short list Nargi: presto nuovo progetti in cui coinvolgere guide abilitate

Il Comune di Avellino ha emanato un avviso pubblico per la redazione di un elenco di guide turistiche disponibili ad ottenere incarichi di natura occasionale. Potranno iscriversi alla procedura soggetti abilitati a svolgere l’attività di guida turistica in possesso di tesserino rilasciato o riconosciuto dalla Regione Campania, «che siano interessati – si legge nel bando - ad eventuali forme di collaborazione occasionale ed a manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell’elenco “Guide turistiche”».

L’iscrizione potrà avvenire tramite l’invio a mezzo PEC di apposita richiesta, da inoltrare all’indirizzo «ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it». Gli interessati dovranno indicare quale oggetto della domanda la dicitura: “AVVISO PUBBLICO ELENCO GUIDE TURISTICHE”.

Le domande di candidatura dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 Maggio 2023 e saranno sottoposte a formale verifica degli uffici competenti. L’elenco dei professionisti sarà poi aggiornato ogni sei mesi.

«Questa Amministrazione – spiega la vicesindaco con delega al Turismo, Laura Nargi – vuole intercettare i professionisti del settore operanti sul nostro territorio. Il mio Assessorato – ricorda – sin dall’inizio, ha collaborato esclusivamente con le guide abilitate. Non a caso, abbiamo siglato nel tempo appositi protocolli di intesa. Pensiamo che vadano tutelate e valorizzate. Con questo bando – aggiunge – da una parte, creeremo opportunità di lavoro con la pubblica amministrazione per chi abbia competenze riconosciute e certificate; dall’altra, promuoveremo al meglio la conoscenza del nostro patrimonio storico e turistico, così come abbiamo intenzione di fare, a breve, con il progetto “Scopriamo Avellino”».