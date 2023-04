Lavori sul viadotto: rischio caos e paralisi sull'Ofantina I lavori e i disagi per chi viaggia

Torna il rischio traffico e disagi lungo l’Ofantina, in provincia di Avellino. Lungo la strada statale, infatti, entrano nel vivo le attività di manutenzione sul viadotto ‘Parolise I’ (al km 313,525), in provincia di Avellino, da parte di Anas. Le lavorazioni, che serviranno al ripristino ed al risanamento strutturale dell’opera, sono state analizzate nel corso Comitato Operativo per la Viabilità sotto l’egida della Prefettura di Avellino. Un intervento necessario, da completare per garantire la sicurezza del collegamento ad intensa percorrenza. La statale infatti collega intere aree della provincia , dall'Alta Irpinia alle valle ufita, in direzione della valle del Sele. Entro la metà del prossimo mese di maggio si procederà ad avviare le lavorazioni sulla parte superioree servirà l’attivazione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. I lavori costeranno 1,8 milioni di euro, e serviranno a risanare tutti gli elementi d’impalcato in calcestruzzo armato e dei cordoli laterali, per la successiva installazione delle nuove barriere di sicurezza Anas salva-motociclisti.

Verrà sistemata anche nuova pavimentazione stradale (e relativa segnaletica), nuovi giunti di dilatazione, installazione di barriere antirumore ed interventi di sistemazione idraulica. Contemporaneamente si lavora anche sul viadotto ‘Parolise II’ (al km 313,690).