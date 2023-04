Oggi avrebbe 24 anni, ad Avellino il ricordo di Danilo D’Argenio Due anni fa la tragedia

"Danilo D’Argenio avrebbe avuto 24 anni. Questo pomeriggio (ieri, per chi legge), insieme alla sua famiglia ed a tanti suoi amici, abbiamo festeggiato a Valle il suo compleanno, caduto due giorni fa. Con grande partecipazione e sincera commozione, lo abbiamo ricordato nei giardinetti che portano il suo nome, all’altezza dell’aiuola adiacente i campetti di via Manfra. “Realdaddy” – così lo conoscevano in tanti - nutriva grande amore per la sua città, la musica e lo sport.

Un tragico ed improvviso malore lo ha strappato alla vita due anni orsono. I suoi valori, però, ed il suo indelebile ricordo rivivono nell’associazione “Aps Danilo D’Argenio”, nella quale si riconosce e ritrova spesso l’intera comunità di Valle". Così su facebook il sindaco di Avellino Gianluca Festa.