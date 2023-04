Santa Lucia di Serino piange la maestra Anna: ha formato intere generazioni Aveva 95 anni. Domani la messa di suffragio ad Avellino

Scuola in lutto per la morte della maestra Anna Montella, docente irpina, maestra nel senso autentico del termine. 47 anni di onorato servizio, di cui 40 nella sua amata Santa Lucia di Serino, che suo maritò guidò come sindaco. LA maestra Anna scelse con ardore e passione, competenza e tenacia di formare i più piccoli, non optando mai per un passaggio alle superiori. Quasi mezzo secolo di lavoro, il suo, nelle classi, tra i banchi per formare le nuove generazioni. Docente nel senso autentico del termine, la maestra Anna Montella lascia un ricordo affettuoso in tantissimi suoi ex alunni. Domani alle 18 nella chiesa di Costantinopoli, ad Avellino, si terrà una messa di suffragio. La piangono addolorati i figli Pino e Carmelina De Lorenzo, con le rispettive famiglie.